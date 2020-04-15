محمد الصاوى لـ الخليج 365": تفاجئت بمشاركتي فى دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان محمد الصاوي أنه تفاجىء بمشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل اتنين في الصندوق، الذي كان انتهى من تصويره العام الماضي، وتفاجىء بطرح البرومو الخاص به هذه الأيام، ما سبب له حالة من الفرحة والسعادة، حسب وصفها.

وقال الصاوي لـ"الخليج 365": "أقوم بدور سفير دولة أجنبية في مصر يقوم برعاية واصطحاب ابن رئيس دولتى، ويتفاجىء بوجود ابن آخر لرئيس دولته يعمل جامع للقمامه في مصر".

من جهة أخرى، يستكمل محمد الصاوي تصوير دوره في مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي يقوم خلاله بدور مجنون فى مصحة نفسية، ويعالجه ضمن مجموعة الفنان طارق صبري.

وعن كواليس التعامل مع الفنان أحمد بدير قال: " سعيد للغاية بتكرار تعاوني معه، فلقد شاركت معه فى العديد من الأعمال من قبل خاصة في المسرح، وهو من الشخصيات الفنية المحترمة".

على صعيد آخر، صرح بأنه قد انتهى من تصوير عدد قليل من المشاهد الخاصة به فى مسلسل أسود فاتح، للفنانة هيفاء وهبي في بيروت، ثم عاد بعدها إلى مصر، وكان من المقرر أن يسافر إلى لبنان مرة أخرى، إلا أن حدوث أزمة كورونا أدى إلى عدم تمكنه من ذلك.