خاص| بعد خروجه من السباق.. مخرج "خيط حرير" لمي عز الدين: "لا نشعر بالحزن"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المخرج إبراهيم فخر إن سبب عدم مشاركة مسلسل خيط حرير، للفنانة مي عز الدين في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، عدم استطاعة فريق العمل الانتهاء من تصويره فى ظل أزمة كورونا حاليا.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365": "صورنا بعض المشاهد قبل أزمة كورونا، ولكن توقفنا منذ أن بدأت الأزمة، ثم اتخذت الشركة المنتجه قرارا بأن من يتبقى له أيام قليلة يستطيع استكمال التصوير، أما من ما زال في البداية مثلنا فأنه يجب عليه التوقف".

وتابع: "أيضا كان يجب أن نسافر خارج مصر للتصوير في حين أن السفر معلق حاليا، ولقد حدث هذا مع العديد من المسلسلات التي كانت يجب أن تصور خارج مصر مثل القاهرة كابول وهجمة مرتدة".

وعما إذا كانت أسرة العمل تشعر بالحزن بسبب عدم عرض المسلسل فى رمضان قال: "لا نشعر بالحزن على الإطلاق بل على العكس فإن ما حدث أفضل من أن نضطر للعمل سريعا تحت ضغط فى الظروف الحالية، فإن ذلك كان من الممكن أن يؤثر على جودة العمل.

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وعن الموعد الرسمى لاستكمال تصوير العمل قال: "لا نعرف بعد فنحن ننتظر انتهاء الأزمة، وستكون هناك اتفاقات مع الشركة المنتجة كى تحدد الأولويات وتقرر موعد استكمال تصوير المسلسلات، وفقا للموعد الجديد لعرض كل منها".

وعن سر الدويتو الفنى فيما بينه و بين الفنانة مى عز الدين ومشاركتهما معا فى العديد من الأعمال، أوضح: "أنا ومي نحب العمل سويا ونشعر بالراحة معا خلال العمل فإن عقليتنا وأفكارنا واحدة، والحمد لله قد حققنا نحاجات رائعة من قبل، كما فى مسلسلات رسايل ووعد وحالة عشق ".