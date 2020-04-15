المهن التمثيلية تستنكر حادث الأميرية.. وتشيد برجال الداخلية

استنكرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى،في بيان لها منذ قليل، الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وجاء في البيان:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالإختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم

الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".

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وأضافت نقابة المهن التمثيلية في بيانها :"نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لاتفرق بين الأديان،

ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزى الحوفى الذى وافته المنية خلال تبادل النار مع هؤلاء التكفيريين".

كانت بعض العناصر الإرهابية تبادلت إطلاق النار مع قوات الشرطة من داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، ولكن نجح رجال وزارة الداخلية في اقتحام وكر هذه الجماعة الإرهابية، وتم عناصر إرهابية ، ولكن فقدت الداخيلة أحد رجالها المخلصين المقدم محمد فوزى الحوفى".