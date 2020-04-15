أكشاي كومار يتبرع بمبلغ 3 مليون

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد التبرع بمبلغ 25 مليون روبية لصندوق PM-CARES للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الجديد، ساهم الندم الهندي أكشاي كومار مرة أخرى بمبلغ 3 مليون روبية لمكافجة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة انديان أكسبريس، تبرع الممثل بالأموال للمساعدة في إنتاج معدات الحماية الشخصية (PPE) للرعاية الصحية والعاملين في البلدية.

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قام المحلل التجاري تاران أدارش بالتغريد يوم الجمعة: بعد المساهمة بمبلغ 25 مليون روبية، يساهم أكشاي كومار بمبلغ 3 مليون روبية للمساعدة في صنع معدات الوقاية الشخصية والأقنعة ومجموعات الاختبار السريع.

كان الممثل يقدم المساعدة للسلطات المحلية، شارك أكشاي صورة لنفسه وهو يحمل لافتة مع #DilSeThankYou، وشكر الممثل جميع مقدمي الخدمات الأساسية للعمل بلا كلل في وقت الأزمات.

شارك مقطع فيديو عن نفسه قائلاً: “هناك جيش من الناس يعملون ليلًا ونهارًا للحفاظ على سلامتنا وعائلاتنا بأمان، دعنا نقول معًا #DilSeThankYou لهم لأن هذا أقل ما يمكننا فعله”.