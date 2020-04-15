شاتروجان سينها يهاجم موكيش خانا بسبب ابنته

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
انتقد الممثل المخضرم شاتروجان سينها النجم موكيش خانا، دون تسميته، لأنه هاجم ابنته الممثلة سوناكشي سينها لعدم معرفتها بالكتاب الهندوسي رامايانا.
كان موكيش قد قال مؤخرًا إن إعادة الدخول المستمرة لراميان ومهابارات ستساعد أشخاصًا مثل سوناكشي سينها لأنهم لا يعرفون عن ثقافتهم وأدبهم.
شاتروجان سينها قال: “أعتقد أن شخصًا ما لديه مشكلة مع سوناكشي في عدم الرد على سؤال حول ملحمة رامايانا Ramayan الأدبية. أولاً ما الذي يؤهل هذا الشخص ليكون خبيرًا في جميع الأمور المتعلقة بالرامايان؟ ومن عينه وصيًا على الديانة الهندوسية؟”.
وأضاف: “أنا فخور جدًا بكل أطفالي الثلاثة. أصبحت سوناكشي نجمةً بمفردها. لم مساعدتها في بدء حياتها المهنية. إنها ابنة يفخر بها أي أب. عدم الإجابة على سؤال حول رامايان لا يقلل من كونها هندوسية جيدة. إنها لا تحتاج إلى شهادة موافقة من أي شخص”.
قال موكيش في مقابلة مؤخرًا، “أعتقد أن إعادة المشاهدة ستكون مفيدة للكثيرين الذين لم يشاهدوا العرض في وقت سابق. كما ستساعد الأشخاص مثل سوناكشي سينها التي ليس لديها معلومات عن قصصنا الأسطورية.
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