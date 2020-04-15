محمد رمضان يتحدى «كورونا» ويحتفل بانتهاء تصوير «البرنس» مع فريق العمل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد رمضان بانتهاء تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.

الفنان المصري نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهر فيها برفقة الفنانة نور، والفنان أحمد زاهر، والمخرج محمد سامي، بالإضافة لعدد كبير من فريق العمل خلف الكاميرا، وظهروا جميعا وهم يصيحون قائلين: “فركش”.

رمضان أرفق المقطع بتعليق قال فيه: “الحمد لله رب العالمين، انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامى، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقى، إنتاج تامر مرسى، ثقة فى الله نجاح”.

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الفنان المصري تعرض لهجوم عنيف من جمهوره بسبب هذا المقطع، حيث اتهموه بعدم الالتزام بالقواعد المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، حيث قال أحدهم: “هي كورونا موصلتش عندكم يا نجم ولا إيه؟”، وقال آخر: “إزاي التجمعات دي؟”، وقال ثالث: “أسرع طريقة لانتشار كورونا”.

ومسلسل “البرنس” من بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.