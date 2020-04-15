أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد ابنتها “لولوة”، ووجهت لها تهنئة خاصة بهذه المناسبة.

الفنانة الإماراتية أحضرت لابنتها عدد كبير من قوالب التورتة، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كشفت فيه عن وجه ابنتها في ظهور نادر لها.

أحلام وجهت تهنئة لابنتها في هذه المناسبة السعيدة، حيث قالت: “حبيبة أمها @lulu_hajri كل عام وانتي نور قلبي وعيوني بنتي الغاليه لولو يارب كل ايامك سعاده وهناء واشوفك في اعلا المناصب وازفك عروس”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أطلقت مؤخرا هاشتاج “ساعة الصفر”، ودعت جمهورها للمشاركة فيه بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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الفنانة الإماراتية قالت، خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أنها ترغب في الوصول إلى عدد صفر إصابات بكورونا في دولة الإمارات.

وأضافت: “هدفي الأول منه أن نوصل بالإمارات إلى صفر حالة مصابة بكورونا، أتمنى تساهمون في هذا الهاشتاج لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسؤولية وفوق كل التوقعات، وتحت أوامر قادتنا سمعاً وطاعه وهدفنا كلنا ان نصل بوطننا الحبيب ب ‫#صفر حاله مصابه بفايروس كورونا فلنبدء بسم الله”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت أنها خضعت لفحوصات فيروس “كورونا” 7 مرات، وذلك حتى تتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.