سميرة سعيد ترقص مع ابنها في كواليس أوبريت «أنت أقوى».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها بمقطع فيديو من كواليس الأوبريت الغنائي الجديد “أنت أقوى”، الذي تشارك في تقديمه مع عدد من الفنانين.

الفنانة المغربية ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي ترقص مع ابنها الوحيد “شادي”.

سميرة علقت على المقطع، بقولها: “دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب شادي، من كواليس تصوير أوبريت (أنت أقوى)”.

ويشارك في أوبريت “أنت أقوى” عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، منهم محمد منير وتامر حسني من مصر، ووائل جسار وكارول سماحة من لبنان، وسميرة سعيد من المغرب، وصابر الرباعي من تونس.

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والأوبريت من تأليف الشاعر والكاتب مدحت العدل، وهو من ألحان الفنان عمرو مصطفى، وتوزيع الموزع الموسيقي نادر حمدي، وفكرة الدكتور وليد مصطفى، وتم تصويره تحت إشراف المخرج طارق العريان، ومن إنتاج “إيجبت كاليندر”، وتقرر تخصيص إجمالي العائد المادي من إذاعته إلى شراء المستلزمات الطبية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا آخر أغنية لها على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم “واقع مجنون”، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني.

وتحدثت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن أغنيتها الجديدة “واقع مجنون”، لافتة إلى أنها تكاد تكون نبوءة بالأحداث الحاصلة الآن، رغم أنها غنتها في فترة سابقة.