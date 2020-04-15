ويل سميث يتغزل فى دبدوب على «تيك توك».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك النجم والممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، جمهوره بفيديو جديد عبر حسابه الرسمي، على تطبيق “تيك توك”، وهو الأمر الذى أعتاد عليه ويل سميث فى الفترة الأخيرة، ولكن قد يكون هذا الفيديو مختلفا.

واستعان ويل سميث بأحد مؤثرات التطبيق، وهو “دبدوب” كبير بالحجم الطبيعى، وظل يغنى له، و”الدبدوب” متعلق فى رقبته وكأنه يغنى لشخص حقيقى.

وكان ويل سميث قد دعا متابعيه عبر حسابه على “إنستجرام”، إلى متابعته أيضا عبر تطبيق “سناب شات” وذلك من خلال فيديو كوميدى، تحول فيه ويل سميث إلى طفل، من خلال أحد مؤثرات البرنامج، حيث حاول أن يقول جملة واحدة، ولكنه كان يتعثر كطفل فى الخامسة من عمره، وعلق على الفيديو قائلا، ” أنت تتصرف وكأنك لم تشاهد قط طفلاً عمره 5 سنوات بشعر الوجه.

Advertisements

ونشر أيضا ويل سميث، فيديو قديم لطفل، يقول نفس الجملة التى قالها فى الفيديو، وهو أيضا يتعثر ولكن بشكل طبيعى، وليس مصطنعا.

وكان ويل سميث، قد شارك جمهوره بصورة جديدة له مع ابنته “ويلو” والتي يظهران فيها وهما يحتضنان بعضهما رافضين تنفيذ تعليمات السلامة التي نصتها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشر النجم العالمي صورته بصحبة ابنته “ويلو” عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلا: “هؤلاء الابناء يرفضون اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي”.

والجدير بالذكر أن ويل سميث، قد دشن مؤخرا حسابات فى تطبيقات جديدة، مثل “تيك توك”، وحسابا جديدا على تطبيق “سناب شات”.