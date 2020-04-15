بروس ويليس يواصل الحجر المنزلى مع طليقته ديمي مور.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم والممثل الأمريكي بروس ويليس التواجد حاليا، في الحجر المنزلى الذاتي بسبب فيروس كورونا مع زوجته السابقة نجمة هوليوود الشهيرة ديمي مور، تاركا زوجته إيما في المنزل مع ابنتيه الصغيرتين.

ديمي مور البالغة من العمر 57 عاما، نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام “ صورة جديدة تظهر فيها هي وبروس و ابنائهما إضافة الي أصدقائهم المقربين ومساعدة ديمي التي تتواجد بصحبتها منذ فترة طويلة.

و ظهر الجميع وهم يقرؤن نفس الكتاب، و علقت ديمي مور علي الصورة وكتبت : كان لدى جميع المجموعة أنوفهم أثناء قراءة كتاب ، مع تعليق ديمي: نادي كتاب العائلة ... كيفية حكم العالم من علي أريكتك - إصدار الحجر الصحي.

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والجدير بالذكر أن الصورة التي جمعت بروس ويليس و ديمي مور، قد حصدت أكثر من 58 الف likes خلال 14 ساعة فقط .

والجدير بالذكر أنه ظهرت مؤخرا صورة للنجم العالمي بروس ويليس والنجمة الشهيرة ديمي مور خلال قضائهما فترة الحجر المنزلى معا وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما تفاجئ به الكثير من محبي وعشاق النجمين اللذين يتمتعان بشعبية جارفة حول العالم.

وظهر الزوجان السابقان بصورة التقطوها مؤخرا وهما يرتديان “بيجامات” خضراء مخططة باللون الأبيض، وهو نفس التصميم التى ارتداه أيضا أبنائهما رومر البالغ من العمر (31 عاما) وسكاوت ذو الـ 28 عاما وطالولة البالغة من العمر (26 عاما) حيث ظهرت أسرة بروس وهم جميعا في المنزل مع عدد من الاصدقاء، وهي الصورة التي نشرتها طالولة علي صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

من جهه أخري ظهر النجم الشهير بمقطع فيديو قصير وهو يقوم بحلاقه شعر أبنته طالولة والذي اثار الكثير من الجدل فور تداوله.