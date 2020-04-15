وفاة الممثل الأمريكي ريك ماي تأثرا بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن موقع جاست جيرد عن وفاة الممثل والنجم الأمريكي الصوتي ريك ماي عن عمر يناهز 79 عامًا ، وذلك بسبب مضاعفات فيروس كورونا، والذي قدم العديد من أصوات شخصيات الألعاب الشهيرة.

وقد تعرض المشاهير من نجوم العالم للإصابة بفيروس كورونا، والذي حصد حياة العديد منهم، من أمثال الممثلة لي فييرو عن عمر ٩١ عاما التي اشتهرت بدورها في فيلم الفك المفترس و أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.

Advertisements

كما توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، و توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد “كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، فيما رحل أيضا الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى.

والجدير بالذكر أن انتشار الفيروس، قد تسبب فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين.

وما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.