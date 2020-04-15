كلوي كاردشيان تحتفل مع حبيبها السابق بعيد ميلاد ابنتهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كلوي كاردشيان، قد فضلت الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة ترو الثاني مع حبيبها السابق لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون رغم مرور أكثر من عام ونصف على انفصالهما.

وكانت كلوي كاردشيان، قد نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا من الاحتفال وهي تحمل ابنتها، ومعها تريستان طومسون وهما يطفئان شموع تورتة عيد الميلاد

وكانت النجمة العالمية وحبيبها السابق طومسون، قد قررا وضع خلافاتهما في مسار بعيدا عن مصلحة ابنتهما، وخصوصا أن لاعب كرة السلة الشهير لا يمانع من استقرار ابنته مع والدتها.

وأعلنت كلوي كاردشيان، التي تبلغ من العمر 36 عاما انفصالها عن تريستان بشكل نهائي وعدم نيتها لمسامحته مجددا خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن هناك فيديو لتريستان طومسون سرب عبر الانترنت أثناء خيانته لكلوي كاردشيان خلال فترة حملها في ابنتهما ترو مع سيدتين.

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وكانت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كلوي كاردشيان، البالغة من العمر 35 عامًا، قد ظهرت بمظهر براق، مؤخرا، أثناء توجهها إلى مطعم “Emilio’s Trattoria” في كاليفورنيا لتصوير مشهد لبرنامج الواقع العائلي.

والملفت للنظر في مظهر النجمة العالمية هو ظهورها بجسد نحيف عن ذي قبل، حيث ارتدت قميص باللون البيج ربطته فوق خصرها، كما كانت ترتدي بنطالًا كشف خصرها الرفيع وساقيها النحيفتين.

وكانت النجمة العالمية في آخر ظهور لها تعمل بجد للحفاظ على لياقتها البدنية، وتقوم كلوي دائما بعرض تقدمها من خلال مشاركة التدريبات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن مظهر النجمة العالمية كان لا تشوبه شائبة، لكن بعض استراتيجيات فقدان الوزن التي اتبعتها أثارت جدلًا، حيث انتقد الكثيرون النجمة لترويجها للعلامة التجارية “Flat Tummy”، التي تبيع المشروبات المخففة والشاي والمكملات الغذائية.

وتم انتقاد كلوي كاردشيان لمشاركة منشور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام برعاية العلامة التجارية، كتبت فيه: حسنًا ... بالفعل أتعاون مع مدرب متخصص وأخصائي في التغذية، ولكن مع مشروب flattummyco’s Shakes، فهو يجعل البطن مسطحة، ثقوا بي يا رفاق.