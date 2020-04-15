وفاة الممثل الأمريكي داني جولدمان المؤدي الصوتي لـ«السنافر».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفي الممثل والنجم الأمريكى دانى جولدمان، مؤدى صوت “سنفور المفكر” في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير السنافر، وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض، على إثر تعرضه لسكتات دماغية أوائل العام الماضى وليس هناك علاقة بين وفاته وفيروس كورونا.

وكيل أعمال، النجم الراحل دوج إللي، كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكدا: أن وفاته ليس لها علاقة بفيروس كورونا، وأن دانى كان فريدا من نوعه، وكان بشوشا بشكل لايصدق، كما أنه كان محبا للأطفال، سنفتقده.

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مسلسل السنافر ، يعد إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة الأمريكية التي تركت تأثيرا كبير في جيل الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضى والتي تم دبلجتها وعرضها في القنوات العربية المختلفة حيث تأثر الشباب في مختلف دول العالم بشخصيات السنافر وتقام العديد من التجمعات التي تتنكر بأزياء لشخصياتهم الخيالية.

وكانت عرضت قناة يورو نيوز فيديو لأكبر تجمع قرابة 3500 شخص غرب فرنسا، متنكرين في أزياء لشخصيات خيالية من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير “السنافر” من أجل تحطيم الرقم القياسى العالمى لأكبر تجمع على الإطلاق لـ”السنافر”، إضافة إلى التصدي لمخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.

وبحسب سلسلة الرسوم المتحركة، فإن “السنافر” البلجيكية، تعيش في “قرية” خيالية تضم كائنات صغيرة تعيش في منازل على شكل “فطر” في الغابة، وقال نيكولا أحد المشاركين في الفعالية “كان علينا أن ننظر إلى القواعد، وكان علينا البحث عن الأزياء.. كانت مغامرة حقيقية، لكننا فعلناها، نحن اليوم فخورون بأن نكون أبطال العالم”.