رامى عياش يطرح أغنيته الجديدة يا حب يا صعب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب اللبنانى رامى عياش، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “يا حب يا صعب”، وهى من كلمات مازن غنام، ألحان رامى عياش، توزيع دانى حلو.

وتقول كلمات الأغنية: هاللحن لا سمعتو ولا عزفتو.. حب الأغانى منك عرفتو.. صرتى اللحن صرتى الكلام.. صرتى الدنى وكل الغرام.. يا قلب حبيتو قبل ما شفتو.. يا حب ااااه يا حب.. يا صعب ااااه يا صعب.. يا قلبى اوعا تخاف.. قلو لدمعى وقاف.. وخلى الجرح لعاش بقلبى يطيب.. كنتى بقلبى وكنت عم بعشق عيونك.. وفيهن كنت عم بغرق.. قبلك أنا خسرت الهنا.. حكاية وجع إبكى أنا.. عطفل ضمّيتو قبل ما يخلق.

وكان النجم اللبنانى رامى عياش، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا “لايف” لكل محبيه من جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل إسعاد جمهوره وتشجيعهم على المكوث بمنازلهم لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وحرص الفنان رامى عياش، مؤخرًا على الاحتفال بعيد ميلاد نجله آرام، حيث تم عامه الرابع، متمنيا له السعادة فى حياته، وشارك رامى متابعيه بصورة له مع نجله عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلاً: “يا فرحة عمرى كله، صارت حياتى عيد لما عينيك طلّو، آرام 4 سنين

و كتبت داليا عياش، زوجه رامى عبر حسابها على تويتر، قائلة: نور عيونى يا ماما صارو 4 سنين كلن سعادة بوجودك ،الله يعطيك أيام حلوة متل قلبك الحلو وما يحرمنا منك يوم.