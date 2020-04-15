بسبب الحجر.. داليا مصطفى وحيدة في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بسبب الالتزام بقواعد الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس “كورونا”، احتفلت الفنانة المصرية داليا مصطفى بعيد ميلادها وحيدة في منزلها.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور من حفل عيد ميلادها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تقف وحيدة أما تورتة عيد ميلادها التي حملت صورتها مع زوجها الفنان شريف سلامة، وكانت لا تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها.

داليا عبرت عن حزنها لاحتفالها بعيد ميلادها بمفردها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “النهاردة عيد ميلادي كان نفسي كل اللي بحبهم يكونوا جنبي وأول عيد ميلاد بدون ماما الله يرحمها وكمان شريف لسه في بيروت.. عيد ميلاد عجيب ربنا يعدي الأيام دي علي خير يا رب”.

يذكر أن شريف سلامة متواجد حاليا في لبنان، حيث كان يصور هناك دوره في مسلسل “أسود فاتح” بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وذلك قبل أن يتوقف التصوير، لكنه لم يستطع العودة لوقف حركة الطيران في لبنان ومصر.

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وكانت قد ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول انفصال الفنانة المصرية داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة، بعد أنباء ارتباطه بالفنانة الشابة رانيا منصور بسبب فيديو نشر لهما مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق لداليا مصطفى، نفت كل هذه الأنباء، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وإن الشائعات التي تنشر ضدها ليس لها أي تأثير عليها، لافتة إلى أنها تعرضت للكثير من الشائعات خلال مسيرتها الفنية.

الفنانة المصرية أضافت، خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”: “أنا بثق في زوجي وبثق في نفسي جدا.. وأنا أكبر بكتير من الحاجات دي.. ولو لا قدر الله حتى لوحصل أي حاجة في الدنيا مش أنا اللي هعيط وهنهار”.

وتابعت: “شريف سلامة مستحيل يخوني مع أي بنت تانية.. فهو أشتغل مع نجمات السينما وجميلات السينما من قبل ولم يحدث شيء”، مشددة على أنها لا يمكن أن تهد حياتها بسبب هذه الشائعات.