أحمد الفيشاوي يعثر على شبيه والده الفنان الراحل.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة لشبيه والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.
الصورة تعود لمغني الكانتري الأميركي آلان جاكسون، الذي يشبه إلى حد كبير الفنان فاروق الفيشاوي، وعلق عليها بقوله: “وأخيرا عثرت على شبيه والدي فاروق الفيشاوي”.
يذكر أنه قد عرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً فيلم “يوم وليلة” من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد.
وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.
من ناحية أخرى انضم أحمد الفيشاوي مؤخرًا لبطولة فيلم “الحارث” إلى جانب الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة أسماء جلال، و العمل من إخراج محمد نادر في أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الاستقرار على باقي الفنانين المشاركين، والانتهاء من معاينة أماكن التصوير.
من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «أشباح أوروبا» الذي يشارك في بطولته أمام هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، والعمل من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.
وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.
آخر أعمال عُرضت للفيشاوي كان فيلم «ولاد رزق» في موسمه الثاني، والذي شارك في بطولته أمام عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد عز.
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