بعد عودته من لندن.. دخول نجل عمرو أديب ولميس الحديدي الحجر الصحي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر “نور” نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو له، خلال تواجده بالحجر الصحي.

نجل أديب قال خلال المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، أنه يتواجد حاليا بفندق الميريديان، بعد رحلة عودته من لندن إلى مصر التي صادفت يوم 31 مارس الماضي.

ونفى كل ما تردد حول سوء جودة الطعام، لافتا إلى أن الوجبات جيدة في الفندق سواء في الفطار أو الغداء، إلى جانب إمكانية طلب أكل من المطاعم.

ووجه الشكر إلى جميع العاملين بالفندق لمساهمتهم في راحة العائدين، كما شكر الأطباء والممرضين المقيمين في الفندق لأجلهم والأطباء في العالم كله.

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نجل أديب كشف عن مباردة أقامها من كانوا معه على الطائرة لرد الجميل، وجمع مبلغ من المال للتبرع لصندوق “تحيا مصر”، الذي كان سببا أساسيا في عودتهم سالمين.

يذكر أن عمرو أديب ولميس الحديدي قد تزوجا عام 1999 ، وذلك بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، ورزقا بابنهما “نور”.

وكانت الإعلامية المصرية لميس الحديدي قد كشفت من قبل تفاصيل قصة حبها لزوجها الإعلامي عمرو أديب، بقولها: “كنت أحلم أن أتزوج من عمرو أديب، حيث كنا مخطوبين، ونعيش قصة حب عنيفة، ونجهز للزواج في هذا الوقت، وبالفعل تزوجنا عندما كنت في سن السابعة والعشرين”.

وعن تأثير منافستهما الإعلامية على علاقتهما الزوجية، قالت: “حبنا يجعلنا خارج منطقة المنافسة، بالإضافة إلى أن عمرو هو من يختار لي أغلب أسماء برامجي”، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي يختلفان عليه هو كرة القدم، حيث أن لميس تشجع النادي الأهلي أما عمرو فيشجع نادي الزمالك.