فنان يفاجئ شيرين عبدالوهاب هدية مميزة بعد نجاح أغنيتها الجديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد النجاح الكبير الذي حققتها أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”، تلقت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب هدية مميزة من الموزع محمد رحيم لتهنئتها.

شيرين استعرضت هدية محمد رحيم لها، من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، والتي كانت عبارة عن مجسم به شاشة تلفاز تعرض البوستر الدعائي للأغنية، وبجانبها صورة جمعتها بزوجها الفنان حسام حبيب وكتب بجوارها: “مبروك ملكة المشاعر”.

الفنانة المصرية وجهت الشكر لرحيم، بقولها: “ألف شُكر للفنان الكبير وأخويا الغالي @MohamedRahim على ذوقه ويارب دايما ناجحين مع بعض”.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليويتوب”، وذلك بعد عودتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتزلتها لمدة أشهر.

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وأغنية “مش قد الهوى” من كلمات: محمد الغنيمي، وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وقد حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة، من خلال تغريدة توضح أنها تسجل أغنية “من أحب الأغنيات إلى قلبها”.

وعادت شيرين عبد الوهاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا حسابها على موقع “تويتر”، الذي اعتادت فتحه الأحد 29 مارس.

وقالت شيرين في أول تغريدة لها بعد العودة إلى “السوشيال ميديا”: “أنا هنا يا حبايبي، واتبسطت جدًا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني”.

وتابعت: “أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله، وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي، وبدعي إن الغُمّة دي تعدي على خير”.