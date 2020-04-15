عمر الشناوي عن «النهاية»: فخور إن في حاجة بالاتقان ده في بلدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، ببرومو مسلسل “النهاية”، والذي يشارك به والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

عمر الشناوي، علق على الفيديو قائلًا: “أنا بعمل ضيف شرف في المسلسل بس فخور جدا بيه وفخور أن في حاجة بالحلاوة والإتقان ده في بلدي”، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي هنأته على مشاركته في المسلسل.

وتدور أحداث العمل في إطار من الخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية مهندس لا يتكيف مع التكنولوجيا، وتحدث المفاجأة عندما يقابل شخص مستنسخ منه.

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المسلسل الجديد من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، ومحمد لطفي، وأحمد وفيق، ومحمد محمود عبدالعزيز.

العمل يعد أول عمل فني مصري حيال علمي، وذلك بعد محاولات السينما والدراما المصرية لاقتحام عالم الخيال ‏العلمى.

وكان أخر أعمال عمر الشناوي مسلسل “بلا دليل” بطوله الفنانة درة ، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.