البوستر الدعائي لمسلسل «لعبة النسيان».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الفنانة المصرية دينا الشربيني، البوستر الدعائي لمسلسلها “لعبة النسيان”، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

دينا الشربيي، ظهرت في الصورة وهي تضع وشاحًا على رأسها، وهي إطلالة قريبة من إطلالة الفنان المصري عمرو دياب، على غلاف ألبوم “أصلها بتفرق”، والذي طرحه عام 2010 وجاء بوستر المسلسل وغاف الألبوم بعدسة مصور الهضبة كريم نور.

مسلسل “لعبة النسيان” ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، تقع في غرام شخص غير زوجها وتخونه معه، ما يجعلها في ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها وتتسبب في قتله ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

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”لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

المسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يُذكر أن دينا الشربيني تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي تشارك في بطولته أمام كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل، وأمير كرارة، وغيرهم من النجوم.