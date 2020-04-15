شكرا لقرائتكم خبر عن "راح اللى كان أجدع ولد".. المطرب أحمد سعد ينعى الشهيد محمد فوزى الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب أحمد سعد على تقديم التعازي إلى الشهيد البطل المقدم محمد فوزى الحوفى، الذي استشهد خلال تأديته خلال مواجهة الإرهاب.

نشر المطرب أحمد سعد، "فيديو" يحمل صور الشهيد البطل المقدم محمد فوزى الحوفى، وأهدى لها أغنيته "راح اللى كان أجدع ولد"، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:"البقاء لله ..لكل الشعب المصري ..في شهيد الوطن".

وكانت وزارة الداخلية، كشفت فى بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).

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كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة)، وأنه تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.