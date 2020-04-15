يارا تعترف بقصة حب جديدة.. هل تعتزل الفن من أجل الزواج؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت الفنانة اللبنانية يارا أنها تعيش قصة حب جديدة حاليا، حيث قالت إنها “مغرومة”.

الفنانة اللبنانية كشفت، خلال استضافتها في برنامج “دبي كروز”، أنها فشلت في علاقات عاطفية من قبل، وذلك بسبب عملها، حيث أكدت أن طبيعة مهنتها صعبة.

يارا أعلنت للمرة الأولى أنها من الممكن أن تأخذ قرار الاعتزال من أجل حبها لأن الفن لا يدوم، مؤكدة أنها تحب العائلة كثيراً وتتمنى أن تؤسس عائلة وتنجب أطفالاً.

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وكشفت أنها ترفض إقامة حفل زفاف في حال تزوجت في الفترة المقبلة، وعن السبب قالت: “بحس العرس للناس اللي بتعزميهم كإن هني عم ينبسطوا بس والأكيد هني عم يفرحوا فيكي بس بحس كإني برتب حالي كرمالهم وبحس العرس إلهم مش إلي”.

وأضافت: “بحس لازم يكون كل شي حلو كرمالهم، ورح إنسى حالي ورح يكون في توتر، أنا لإني بغني كثيرا في الأعراس والأفراح وعشت هالشي مع العرايس الحلوة في الأفراح وما بحس إني هكون هيك”، لافتة إلى أنها من الممكن أن تقيم حفل صغير للأقارب والأصدقاء المقربين.

وكانت النجمة اللبنانية يارا قد طلبت من جميع المواطنين مؤخرا الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، حيث أطلقت يارا أغنية جديدة ” خليك بالبيت” من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: جديد أغنية “خلّيك بالبيت” كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية”.

كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت فى الفيديو قائلة “أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أى شى .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا”.