الفنان سامح حسين ينشر رسالة عبر تويتر

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان سامح حسين تويته جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب "أحيانًا علينا أن نبتعد قليلا , لنرى الأشياء بوضوح". وجاءت أبرز التعليقات:

وموسم رمضان موحكش يا فنان

وحشنا ظهورك كنت بضحكنا

الله عليك بتقول حكم وكان آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، بمشاركة الفنانة حنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ. مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي. Advertisements قد يهمك أيضا: سامح حسين يستعرض عائلته الصغيرة للمرة الأولى حسين يؤكد نجاح مسرحية "المتفائل" منذ بداية العرض

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