هشام ماجد ينعي شهيد الأميرية محمد فوزي

شارك الفنان هشام ماجد صورة شهيد الأميرية محمد فوزى الحوفي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وكتب عليها معلقًا: "الشهيد البطل محمد فوزى الحوفي”.

كما تلقي العديد من التعازى والدعوات من متابعيه للشهيد محمد فوزى.

يذكر أن هشام ماجد شارك فى موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة.

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وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.

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