أغنية «هنغني كمان وكمان» لـ إليسا يحقق 3 ملايين مشاهد

حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 3 ملايين بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، طرحت مقطع فيديو قصير من أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" المرتقب طرحها كاملة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

Advertisements

وظهرت إليسا في الفيديو، وهي تتحدث مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من المنزل عن طريق البث المباشر، لمحاكاة فترة التباعد الاجتماعي، المفروضة بسبب الحجر المنزلي الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

قد يهمك أيضا:

إليسا ترد على اتهامات وليد ناصيف بسرقة فكرة كليبها الجديد من نانسي عجرم

اليسا تتخطى الـ2 مليون مشاهدة بـ"هنغني كمان وكمان"