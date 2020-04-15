شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد الفنان محمد نوح يغني "جبار" للعندليب و"صفحة وطويتا" لوائل كفوري..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابن الوز عوام..هكذا انطبق ذلك المثل أوالمقولة الشهيرة علي الفنان محمد موسي حفيد الراحل محمد نوح ونجل الفنانة سحر نوح الذي قام بغناء أغنية "جبار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ونالت الأغنية إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا .

وقالت الفنانة سحر نوح لليوم السابع أن نجلها يغني ولكنه لم يحترف مهنة الغناء وعمله في مجال آخر بعيد عن الفن لكنه من آن لآخر يمتعنا بصوته وهذا الفيديو كان منذ فترة ولكني قمت أمس بنشره عبر صفحتي علي السوشيال ميديا كما نشرت فيديو آخر اعزف فيه علي البيانو الخاص بي في المنزل ويغني محمد أغنية" صفحة وطويتا " لوائل كفوري .

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يذكر أن الفنان محمد نوح كان فنان متعدد المواهب يغني ويلحن ويصنع الموسيقي وينتج ويمثل وكان سخيا في إنتاجه الفني في السبعينات والثمانينات في مجال الموسيقي والغناء والمسرح، ويتذكره الجمهور بأغنيته الشهيرة' شدي حيلك يا بلد' التي تعد واحدة من الأيقونات الغنائية وتفرد نوح مع فرقته ' النهار' بتقديم أغانيه المحفزة علي الفوز من المدرجات في المباريات التي كان الفريق القومي طرفا فيها باستاد القاهرة، كما استقبل بالأغاني الوطنية الحماسية، في شوارع القاهرة، ناحية المطار، السادات لدي عودته من زيارته التاريخية للقدس.

محمد نوح من مواليد طنطا، ورغم تخرجه في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، فإنه عشق الموسيقي، ودرس التأليف الموسيقي في جامعة ستانفورد الأمريكية، وبدأ حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل كما اشتهر بقدرته الفائقة علي عزف عدة آلات موسيقية بينها البيانو والعود والكمان والناي، ولحن موشحات وأغنيات لمطربين، منهم نجاح سلام وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت وعفاف راضي كما وضع الموسيقي التصويرية لعدد كبير من الأفلام والمسرحيات، وأخرج فيلما قصيرا بعنوان' رحلة العائلة المقدسة', ومن الأفلام السينمائية التي شارك في بطولتها' الزوجة الثانية' و'شباب في العاصفة' و'السيد البلطي'.