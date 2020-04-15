شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقي يضع الموسيقى التصويرية لـ 3 مسلسلات فى رمضان.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف الموسيقى عادل حقي من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حيث شاهد مؤخراً الحلقات الأخيرة التى تم الانتهاء من تصويرها واستكمل موسيقاها حسب خطها الدرامى حسبما أكد "حقى لـ"الخليج 365".

وأشار عادل حقى إلى أنه يعكف حاليا على وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلين أيضاً يعرضان فى شهر رمضان المقبل، هما "عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفي خاطر، و"خيانة عهد"بطولة بطولة النجمة يسرا متمنياً أن تلقى هذه الأعمال اعجاب الجمهور بعد انطلاق عرضها فى شهر رمضان.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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مسلسل "عمر ودياب " بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، وتدور الأحداث في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.