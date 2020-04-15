شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد طرح فيلم دواين جونسون الجديد Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل والمصارع العالمى دواين جونسون، أن فيلمه الجديد Black Adam، سيصل دور العرض السينمائي فى 21 ديسمبر من عام 2021 القادم، وذلك بعد أن قرر دواين جونسون تأجيل بدء إنتاج فيلم المصارع العالمى الجديد Black Adam، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، الذى كان من المقرر أن يبدأ خلال صيف هذا العام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedigitalwise".

وذلك عقب تصريح جونسون عن ذلك، حيث قال " أنا متحمس جدًا بشأن بلاك آدم بالمناسبة، لقد كنت أتدرب بشدة على هذا الدور، كان من المفترض أن نبدأ تصويره في الصيف، في يوليو، وسنرى أن كنا سنستطيع القيام بـ ذلك أو لا".

وأضاف جونسون" لست متأكدًا تمامًا مما إذا كنا سنتمكن من بدء التصوير أولا، ولكن كل من العاملين على العمل سيقومون بـ كل ما عليهم لـ بدء التصوير".

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كما تم تأجيل فيلم دواين جونسون Jungle Cruise، من 24 يوليو من العام الجارى 2020، إلى 20 يوليو من عام 2021، وذلك بسبب تفشى فيروس كورنا الذى أدى إلى إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

الفيلم بطولة إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز وغيرهم من النجوم العالمين، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة، العمل من إنتاج 20th century.