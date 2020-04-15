شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأبيض.. هانى شاكر يطرح أغنية لجهود الأطباء فى مواجهة كورونا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، عن طرح أغنية جديدة له خلال الأيام القليلة المقبلة، بعنوان "الجيش الأبيض "، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

أغنية الجيش الأبيض، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.



هانى شاكر

يشار إلى أنه يُبث يوم الخميس المقبل فى التاسعة مساء، على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، حفل للنجم هانى شاكر بمناسبة عيد الربيع، ومن المقرر أن يقدم الفنان هانى شاكر باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفنى، مثل: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

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من ناحية أخرى، طرح هانى شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ادعوا لمصر"، دعمًا لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب، وهى من كلمات أحمد شتا، ألحان وليد منير.

فى سياق آخر، انتهى هانى شاكر، من تصوير كليب جديد بعنوان " كيف بتنسى"، وهى فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، من إخراج هنا حافظ لأول مرة لها فى تجربة الإخراج، والأغنية ربما تكون باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.

يذكر أن الفنان هانى شاكر تألق مؤخرا خلال حفله الغنائى الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية الرياض، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وشاركته فى الحفل النجمة أنغام، الذى شهد أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض جمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.