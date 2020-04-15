شكرا لقرائتكم خبر عن الخاصة بـ"كمين البرث".. أمير كرارة يصور أصعب مشاهد "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور المخرج بيتر ميمي، خلال اليومين الماضيين، عددا من المشاهد الخارجية المهمة لمسلسل "الاختيار"، من بطولة أمير كرارة، والذى يقدم من خلاله قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، هذا المشاهد الخاصة بـ"كمين البرث"، والذى يعد من أهم المواقع التصويرية فى المسلسل، حيث يشهد الأيام الأخيرة في حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، والذى استشهد فيه على أيدى الإرهابيين.

يذكر أن التحضير لكمين البرث استغرق فيما يقرب من شهرين كاملين، حيث تم بناؤه في صحراء أكتوبر، وترجع أهمية موقع البرث الجغرافية إلى أنه النقطة التى تربط بين وسط سيناء من جهة، ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

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وتدور أحداث مسلسل "الاختيار "حول حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، حيث يتناول المسلسل جزءا من حياته الشخصية وكذلك مدى تفانيه في حياته العسكرية والمهنية، وأيضا مواقفه المؤثرة فى ردع الإرهابيين وكف أذاهم عن وطننا، إلى أن استشهد على أيديهم أثناء التصدى لهجومهم.

المسلسل من إنتاج شركة سينرچي للإنتاج الفني، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، عابد عناني، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، دينا فؤاد ومجموعة من ضيوف الشرف.