درة تقلد شريهان ورمضان يلعب كرة مع الكلب.. الفنانون في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

عدد كبير من النجوم، لجأ إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

هيدي كرم تغني "تحيا مصر" بلغة الإشارة

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الشخصي بموقع "تيك توك"، فيديو وهي تغني أغنية تحيا مصر للفنان أحمد جمال بلغة الإشارة.

وعلقت هيدي على الأغنية: "تحيا مصر، فخورة".

نشرت الفنانة رانيا يوسف، لجمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تمارس رياضة الـ"هولا هوب".

وعلقت على الفيديو قائلة: "صباح الخير و النشاط.. تعالوا نرجع لأيام الطفولة من أحلى الحاجات اللي كانت موجودة فيها هي هولا هوب.. رياضه سهلة وبسيطة بتساعدنا على الحفاظ على رشاقتنا.. مين لسه بيلعبها.. يالا نص ساعة هولا هوب".

محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة القدم برفقة "كلب"

استعرض الفنان محمد رمضان، مهاراته الكروية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال نشره مقطع فيديو له وهو يلعب كرة القدم برفقة "كلبه".

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وأظهر الفيديو مراحل عمرية مختلفة لرمضان وهو يلعب كرة القدم مع عدد من أصدقائه في أماكن مختلفة، وعُرض الفيديو على أغنية أقوى كارت في مصر.

استعرض الفنان محمد رمضان، مهاراته الكروية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال نشره مقطع فيديو له وهو يلعب كرة القدم برفقة "كلبه".

سمية الخشاب تقلد شريهان

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت الخشاب في الفديديو وهي تقلد الفنانة شريهان بمجموعة حركات على أنغام "سك ع الموضوع" من فوازير "حاجات ومحتاجات".

وعلقت سمية على الفيديو: "سك سك سك ع الموضوع".

منة عرفة تقلد دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة منة عرفة عبر حسابها على TikTok فيديو قلدت في الفنانة دنيا سمير غانم من مسلسل "لهفة"، وهو المشهد الكوميدي الذي جمع لهفة الحلواني بالفنان محمد إمام.

درة تقلد شريهان

نشرت الفنانة درة فيديو لها وهي تقلد شريهان في فوازير حاجات ومحتاجات، عبر حسابها على إنستجرام.