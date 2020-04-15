ريهام أيمن مع ابنتها وصفاء جلال وسط الأشجار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وعلقت: "كل مر سيمر".

سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الكلاب.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها جمعتها بابنتها.

أوس أوس

نشر الفنان أوس أوس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق"، جمعته بحمدي الميرغني وصلاح عبدالله وانتصار، وعلق عليها: "أحلى بابا وماما".

Advertisements

داليدا خليل

نشرت الفنانة داليدا خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها وسط الزهور وعلقت: "ما في أحلى من الطبيعة".

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة رياضية وسط الطبيعة.

ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي طرحة فستان الزفاف.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها وسط الأشجار.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تنظر خلالها من النافذة.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة ظهرت خلالها وهي تجلس على الأرض.