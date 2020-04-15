"نقابة الممثلين" تستنكر أحداث الأميرية وتشيد برجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

استنكرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة مساء اليوم، وذلك في بيان أصدرته النقابة منذ قليل.

وجاء في البيان: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالاختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".

وأضافت نقابة المهن التمثيلية في بيانها : "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لاتفرق بين الأديان، ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزى الحوفى الذى وافته المنية خلال تبادل إطلاق النار مع هؤلاء التكفيريين".

كانت بعض العناصر الإرهابية تبادلت إطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية من داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، ولكن نجح رجال وزارة الداخلية في اقتحام وكر هذه الجماعة الإرهابية، وتم تصفيتهم بالكامل، ولكن فقدت الداخيلة أحد رجالها المخلصين الرائد محمد فوزى الحوفى".