"حفظ الله مصر.. هتبات في النعيم".. فنانون ينعون المقدم محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نعى عدد من الفانين المقدم الشهيد محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد خلال تبادل لإطلاق النيران مع خلية إرهابية، كانت تختبئ بعمارة في حي الأميرية، ما أسفر عن وفاته، وتصفية الخلية الإرهابية.

نبيل الحلفاوي

كتب الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر: "حفظ الله مصر وأبطالها من الجيش والشرطة.. وأسكن الشهداء منهم فسيح جناته. هم أحياء عند ربهم يرزقون".

صلاح عبدالله

بينما نشر الفنان صلاح عبدالله صورة للشهيد، وعلق عليها: "مساء الخير والسعادة، ياللي فزت بالشهادة، ياللي هتبات في النعيم، بالأڤارول وبالبيادة".

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رانيا ياسين

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تنعى بها الشهيد، عبر حسابها على إنستجرام، مكتوب عليها: "رحم الله الشهيد المقدم محمد الحوفي، في حادث الأميرية، حسبي الله ونعم الوكيل في الإرهابيين القتلة".

نهال عنبر

بينما نشرت الفنانة نهال عنبر صورة عبر حسابها على إنستجرام، تعلن به عن تصفية الخلية الإرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي.

هاني رمزي

نشر الفنان هاني رمزي صورة سوداء عبر حسابه على تويتر مكتوب عليها المقدم محمد الحوفي.