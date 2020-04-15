مادونا حزينة لفقدانها 3 من أعز أصدقائها في يوم واحد بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 01:46 صباحاً - يبدو أن الأيام القادمة لم تعد كلها سعيدة في حياة نجمة البوب العالمية مادونا،فأول خسارة أصابتها في زمن كورونا،فقدانها لأعز ثلاثة أصدقاء مقربين لديها بسبب فيروس كورونا.

أعلنت النجمة العالمية مادونا "61 عاماً" ،بمقطع فيديو حزين وخلفية موسيقية على البيانو،عزفتها ابنتها الصغيرة الموهوبة ميرسي جيمس، تظهر فيه بغرفة مظلمة تطبع على آلة كاتبة كلاسيكية:، وفاة 3 من أعز أصدقائها المقربين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي الرسمي "أنستقرام"،وأضافت أنهم توفوا جميعاً بيوم واحد، وأثنت على زميلها السابق مارك بلوم الذي توفيّ أيضاً بفيروس كورونا،وقدمت تعازيها الحارة لأسرته وأصدقائه ،وحذرت الجميع من أن فيروس كورونا "كوفيد 19" ليس مزحة.

وحصد الفيديو على أكثر من 429 ألف مشاهدة وإعجاب لليوم.

وكتبت معلقة بحزن : "مذكرات الحجر المنزلي رقم 9. لا يمكننا أن نمضي أياماً جميلة دائماً. السهم المشتعل يشق طريقه عبر قلبي ولا يمكنني التركيز على أي أمر باستثناء فكرة استعادة ذاتي. ولا أعرف كيف سيتم ذلك".

وتابعت: "لم أنم الليلة الماضية ولا دقيقة واحدة،وعندي خلل وظيفي،لكني تخطيت هذا اليوم".

وأضافت: "فقدت 3 من أصدقائي خلال 24 ساعة"، شقيق حارسها،وإبن عمها،والموسيقي أورلاندو بيويرتا،الذي قدمت معه بعض أجمل أغانيها الفردية، لافتة إلى أن الفيروس الشائع عالمياً "كورونا" هو السبب.

وتذكرت أورلاندو بيويرتا وهو أحد الموسيقيين الذين تعاملت معهم والذي توفي بسبب تفاقم التهاب في الجهاز التنفسي لديه. وكتبت: "كنت أحبه كثيراً. كان ودوداً، محباً ومحترماً. كان رائعاً. نحن نحتاج إلى المزيد من أمثاله. لا يمكننا أن نخسر هؤلاء.

وختمت:اليوم لم يكن جيداً ، لكني تخطيت هذا الأمر.

ودعت مادونا إلى ضرورة سرعة البحث عن علاج ولقاح لفيروس كورونا لحماية الملايين من البشر،وعبرت عن شكرها وامتنانها لكل العاملين في القطاع الصحي والطبي من الأطباء والممرضين والعلماء الباحثين عن لقاح ودواء لهذا الفيروس العالمي.

ويشار إلى أن مادونا كانت من أوائل المشاهير الذين قاموا بالتبرع من مالها الخاص لمحاربة كوفيد 19،وقدمت لمؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية مليون دولار لتمويل أبحاث علمية تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا،وأعلن بيل جيتس دعمه أبحاث فيروس كورونا ،وتخصيصه مليارات الدولارات لتمويل إنشاء 7 مختبرات أبحاث علمية كبرى للعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا ،وقال،إن اللقاح لن يكون جاهزاً إلا بعد 18 شهراً على الأقل.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 9, 2020 at 3:49am PDT