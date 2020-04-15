المسلسلات السعودية في رمضان 2020.. أعمال قليلة واستمرار التصوير بالشهر الفضيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 01:46 صباحاً - من الملاحظ قلة الأعمال الدرامية السعودية المخصَّصة للموسم الرمضاني المقبل، الذي بات على الأبواب، مقارنةً مع الأعمال التي عُرضت في الموسم الماضي وقبله.



ولعل أبرز عائقٍ، واجه الفنانين والمنتجين السعوديين، ووقف في وجه تقديمهم أعمالاً كثيرة لرمضان 2020، صدورُ قرار منع التجول بعد تحول كورونا إلى جائحة، وتوقف حركة الطيران، ومنع التجمعات، حيث تقيَّدت حركتهم، وتوقف التصوير في عديدٍ من الأعمال تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة حمايةً للجميع، بينما تم تأجيل التصوير في أعمالٍ أخرى إلى رمضان.



وما زاد الطين بلةً تأخر تعميد بعض الأعمال الدرامية من قِبل بعض القنوات الفضائية، لتجتمع هذه الأسباب كلها، وتضرب الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

"الخليج 365" جمعت لكم فيما يلي المسلسلات السعودية التي ستشارك في موسم رمضان 2020، والنجوم الذين يؤدون دور البطولة فيها، وأبرز العوائق التي واجهتها.



مسلسل "مخرج 7"

من مسلسل "مخرج 7"



يقدم نجم الكوميديا السعودية ناصر القصبي مسلسل "مخرج 7"، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ "سيت كوم". ويخوض ناصر تجربته الأولى خلال مشواره الفني في هذا النوع من الأعمال، ويدخل عبره المنافسة الدرامية في رمضان المقبل على شاشة mbc.

ويعود القصبي من جديد إلى تقديم مسلسل كوميدي في رمضان بعد غيابه عن هذا النوع من الأعمال في رمضان الماضي بتقديمه الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "العاصوف"، الذي تقرَّر تأجيل عرض الجزء الثالث منه إلى رمضان 2021.

ويتناول العمل عديداً من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي ساخر، ويتكوَّن من 30 حلقة منفصلة ومتصلة، من إنتاج MBC، وتنفيذ مؤسسة "نوافذ للإنتاج الإعلامي"، العائدة ملكيتها إلى ناصر القصبي، الذي شارك في صياغة فكرة العمل، إلى جانب الإشراف على كتابة النص.

و"مخرج 7" من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة كلٍّ من: ناصر القصبي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، أسيل عمران، إلهام علي، ريماس منصور، هبة الحسين، وزيد السويداء.

وقد واجه المسلسل، الذي تغيَّر اسمه من "عيال دوخي" إلى "مخرج 7"، مشكلات عدة، أدت إلى تأخر بدء التصوير، إضافة إلى أزمة كورونا، وما ساعد في استكمال تصويره، أن العمل من نوعية أعمال "سيت كوم" التي تتميز بقلة مواقع التصوير فيها، ومع ذلك سيتواصل تصويره خلال الشهر الفضيل في أبو ظبي الإماراتية.



مسلسل "ضرب الرمل"

مسلسل "ضرب الرمل"



يخوض المطرب خالد عبدالرحمن أولى تجاربه في عالم التمثيل من خلال مسلسل "ضرب الرمل"، الذي سيُعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل على قناة sbc السعودية.

وتدور أحداث العمل حول حقبة زمنية تاريخية في قالب درامي عصري، ويتناول التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها المجتمع السعودي من خلال ثلاثة أجيال، بدءاً بخمسينيات القرن الماضي، مروراً بالثمانينيات، ووصولاً إلى الألفية الجديدة، وانعكاس ذلك على شخصية المواطن السعودي وتشكيله.

والعمل مأخوذ من ثلاثية "النزوح والكدح والدنس" التي تحمل الاسم ذاته للروائي محمد المزيني، ومن إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة sbc، ومنتج منفذStudio 11.

ويُخرج "ضرب الرمل" ماجد الربيعان، ويؤدي أدوار البطولة فيه باقة من الممثلين السعوديين والخليجيين والعرب، منهم: خالد عبدالرحمن، مروة محمد، أميرة محمد، ريتا حرب، محمد الطويان، ليلى السلمان، عبدالعزيز السكيرين، محسن الشمري، وغيرهم من الممثلين الشباب.

وتعرَّض المسلسل، الذي تم تصويره في القصيم بالسعودية، للعديد من المشكلات، في مقدمتها اعتذار عددٍ من الفنانين عن عدم المشاركة فيه، منهم نيرمين محسن، إبراهيم الحربي، وورد الخال، إضافة إلى صعوبة التصوير في ظل أزمة كورونا وفرض حظر التجول الكامل، وعدم تمكُّن بعض الفنانين والفنانات الخليجيين من الحضور إلى السعودية للمشاركة في العمل بسبب توقف حركة الطيران.



مسلسل "مليار ريال"

مسلسل "مليار ريال"



يتناول المسلسل الكوميدي السعودي، الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل على قناة sbc، عدداً من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي خفيف، يلامس المجتمعات الخليجية، ويطرح عديداً من التساؤلات.

وتم تصوير العمل في الرياض قبل أزمة كورونا، من تأليف محمد الكندري، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: هيا الشعيبي، خالد الفراج، نيرمين محسن، عبدالمجيد الرهيدي، ميلا الزهراني، لمار، علي الحميدي، وعبدالمحسن الشمري. والمنتج الفني للعمل الممثل سلطان النفيسي، والإشراف: خالد الرفاعي، وجمال سنان، والإنتاج: إيجل فيلمز، بالتعاون مع شركة أول أوفر.

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مسلسل "مامجي"

مسلسل "مامجي"



بعد إيقاف سلسلته الكوميدية الشهيرة "شباب البومب" على قناة روتانا خليجية، يظهر الفنان فيصل العيسى بثوب جديد في رمضان المقبل، وهذه المرة على شاشة mbc عبر المسلسل الدرامي السعودي "مامجي"، الذي تدور أحداثه في قالب من الأكشن والإثارة والتشويق، واستوحي من لعبة بابجي الشهيرة، ويتناول قصة رجل أعمالٍ مهووس بلعبة مامجي، ويحلم بتطبيقها على أرض الواقع.

العمل الذي تم تصويره في أوكرانيا قبل انتشار فيروس كورونا، من تأليف علاء حمزة، وبطولة: فيصل العيسى، سامر المصري، بدر اللحيد، عبدالله الطراروة، إلهام علي، نيرمين محسن، مهند الجميلي، وعبدالعزيز برناوي.

يشار إلى أنه تقرَّر نهائياً إيقاف المسلسل الكوميدي السعودي "شباب البومب"، وكان من المقرَّر عرض موسمه التاسع في رمضان المقبل على قناة روتانا خليجية، ليكون الموسم الثامن، الذي عُرِضَ في رمضان الماضي، الأخير له.

وحققت المواسم الثمانية من هذه السلسلة أرقاماً قياسية في المشاهدة والمتابعة، تلفزيونياً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم عرض المواسم الأربعة الأولى من المسلسل على شاشة التلفزيون السعودي، فيما تم عرض المواسم الأربعة الأخيرة على قناة روتانا خليجية.



مسلسل "إجازة"

مسلسل "إجازة"



يتطرق المسلسل الدرامي إلى أفكار جديدة في النص، ويطرح موضوعاتٍ، تواكب التطور الاجتماعي والثقافي الذي تعيشه السعودية اليوم.

وسيُعرض العمل على تطبيق "جوي تي في" ضمن مواقع الـ "بلات فورم" خلال رمضان المقبل.

و"إجازة" صُوِّرَ في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، قبل شهور، ومن بطولة: تركي اليوسف، أسيل عمران، مروة محمد، عبدالعزيز الفريحي، أحمد شعيب، ورهف شقير. وتأليف إسلام كسيري، وإخراج محمد لطفي، وإدارة تصوير الأسترالي مارك ويندن، الذي استخدم تقنيات جديدة في تصوير المسلسل، وإنتاج شركة آي سي ميديا، وشركة جاردينيا، تحت إشراف وإنتاج المخرج والمنتج إياد الخزوز.



مسلسل "عندما يكتمل القمر 2"

مسلسل "عندما يكتمل القمر 2"



يستكمل الجزء الثاني من المسلسل الدرامي أحداث الجزء الأول، الذي عُرِضَ في رمضان الماضي على شاشة mbc، ويأتي في قالب درامي ممزوج بالتشويق والإثارة والرعب عبر الربط بين عالمَي الإنس والجن ضمن خطوط وشخصيات درامية جديدة.

العمل الذي تم تصوير مشاهده في الرياض تحت قيادة المخرج عمر الديني، من تأليف الكاتب علاء حمزة، وإنتاج شركة الصدف للفنان حسن عسيري، وبطولة: ريم عبدالله، فيصل العميري، سعيد قريش، ميسون الرويلي، محمد الطويان، أحمد شعيب، سارة اليافعي، عبدالعزيز المطرودي، وشافي الشمري.



مسلسل "على جنب"

مسلسل "على جنب"



يُعد من الأعمال الأرشيفية التي عادت إلى الأضواء بسبب فيروس كورونا، ومن المقرَّر أن يُعرض على قناة mbc في رمضان المقبل بعد أن خرج من خريطة العرض في العام الماضي، في اللحظات الأخيرة، على خلفية مشكلات إنتاجية، أدت إلى عدم تسليم فريق العمل الحلقات إلى القناة في الوقت المحدد قبل الشهر الفضيل.

ويتناول العمل، الذي تم تصويره العام الماضي في ثماني مدن سعودية إضافة إلى مصر وجورجيا، ضمن 30 حلقة منفصلة عديداً من المشكلات الاجتماعية النابعة من قضايا الساعة في قالب كوميدي ساخر.

و"على جنب" من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وثامر الصيخان، وعبدالعزيز الشلاحي، وبلال البدر، وتوفيق الزايدي، وبطولة: راشد الشمراني، فايز المالكي، وحسن عسيري، إضافة إلى عدد من الممثلين الشباب ومشاهير الـ "سوشال ميديا".



مسلسل "الميراث"

مسلسل "الميراث"



يتواصل تصوير المسلسل السعودي "الميراث" خلال الفترة الجارية في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، ويُعرض حالياً على قناة mbc، ويعد أطول عمل درامي سعودي، إذ يتضمن 250 حلقة، ومن المقرَّر أن يُستكمل عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث العمل حول قضية التنازع على الميراث بين الأهل والأقارب، وهو من إنتاج مجموعة mbc، بالتحالف مع شركتَي TWOFOUR54، وإمجنيشن، والمشرف العام على العمل الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، وفكرة الكاتب العالمي توني جوردان، وتأليف فريقٍ من الكُتَّاب السعوديين والعرب، هم: مازن طه، ونور شيشكلي، وثائر العقل، وفاروق الشعيبي، وجيسكار لحود، وأحمد الغامدي، وموضي العتيبي، وبركات عبدالله، وعبدالله الشبيب، وصالح المالكي، وإخراج كلٍّ من: البريطاني إنراجيت بوهوس، والصربي كريستيان ميليك، إضافة إلى تامر بسيوني من مصر، وعبدالله الجنيبي من الإمارات، وفؤاد سليمان من لبنان. والعمل من بطولة: هند محمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، راشد الشمراني، عبدالعزيز السكيرين، رانا الشافعي، نور حسين، حسن المطوع، عبدالله القحطاني، شيرين الرفاعي، ريم العلي، غازي حمد، وتركي الكريديس.

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