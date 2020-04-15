بالفيديو.. رامي عياش يطرح أحدث أغانيه "يا حب يا صعب"



طرح المطرب اللبنانى رامى عياش أحدث أغنياته بعنوان يا حب يا صعب، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". عالمياً "يوتيوب". الأغنية من كلمات مازن غنام، ألحان رامى عياش، توزيع دانى حلو.

يذكر أن أخر أعمال النجم رامي عياش، ألبوم "قصة حب"، ويضم الألبوم ١١ أغنيه، وتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من شعراء الوطن العربي، وجمع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.



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