توجه الإعلامى شريف عامر بالشكر للقائمين على قنوات ام بى سى، لإحتوائهم أزمة نجل الفنان والمطرب الراحل الكبير محمد عبد المطلب.
بعد الأزمة التي مر بها مؤخراً.
وظهر نور عبد المطلب في فيديو تم عرضه من خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على شاشة ام بي سي مصر، والذي يقدمة الإعلامي شريف عامر، أثناء إستلامة سكن مجهز ومقدم من ام بي سي، وذلك
وقال نجل عبد المطلب، أنا بتوجه بالشكر إلى mbc، وتكريمها لروح الفنان محمد عبد المطلب في شخص ابنه وانا الحمد لله بخير والشقه جميله ".
يذكر ان نور نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، كان قد أعلن عن تشرّده في شوارعالمغرب، التي يقيم فيها منذ أكثر من 20 عامًا، وطرده من الشقة التي يسكن فيها بسبب ضائقة مالية.
وذكر نور في تصريحات تلفزيونية، إن أحد أصدقائه منحه شقة في عمارة يملكها، وظل في هذا السكن لمدة 12 عامًا، إلا أنه بعد وفاة صديقه تفاجأ بأن زوجته أتت ومعها آخرون لطرده من الشقة، قائلًا: "جاءت حرم صديقي الراحل وأخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمته الأخيرة.. أم بي سي تكرم الفنان الكبير الراحل محمد عبدالمطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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