8 نجمات يتصدرون المشهد في دراما رمضان 2020



تشهد دراما رمضان المقبل منافسة نسائية حامية، حيث تكشف خريطة رمضان المقبل عن 8 مسلسلات تقدم العديد من الفنانات في أدوار مختلفة ومتنوعة.

تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وتقدم فيه شخصية "غالية" وهي زوجة الفنان شريف منير الذي يلعب دور "عبد الله" وهو مخرج إعلانات، ويحدث بعض الصدمات والمشاكل والتوتر بينها وبين زوجها في أحداث المسلسل.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في العلاقات الزوجية والمشاعر بين المتزوجين، ويضم بعض المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولة المسلسل كريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وسمر مرسي، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتعكف النجمة غادة عبد الرازق على تصوير مشاهدها بمسلسل "سلطانة المعز" لتخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتستمر في تصويره بالتزامن مع عرضه بالشهر الكريم، حيث من المفترض أن تنتهي من تصوير كل مشاهده خلال الأسبوع الثاني من رمضان.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، وتجسد "غادة" خلال الأحداث دور بائعة كبدة، وهي المهنة التي ترثها أبا عن جد، وتتوالى الأحداث في إطار درامي شعبي.

ويشارك في بطولة المسلسل محمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وتطل النجمة نيللي كريم في رمضان المقبل في مسلسل "100 وش" حيث تجسد شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب تمكنها من جني الأموال، وتجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، وعلا رشدي، ولؤي عمران، ودنيا ماهر، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف أحمد وائل، وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتعود زينة للمنافسة في رمضان المقبل بمسلسل "جمع سالم" بعد النجاح في تحقيق معدل تصوير مرتفع ضمن لها البقاء في المنافسة ، ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، ومحمد شاهين، وسلوى خطاب، وريم البارودي، وملك قوره، وميدو عادل، وسامح الصريطي، وبسنت شوقي، وأحمد سلطان، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

وأيدت زينة البطولات النسائية المطلقة، خاصة أن الفترة الأخيرة أثبتت مدى تفوقهن ونجاحهن، داعية إلى ضرورة تقديم الأعمال التي تتناول المشقة التي تعانيها المرأة.

ويشهد موسم دراما رمضان المقبل استمرار تواجد ياسمين صبري للعام الثاني على التوالي من خلال مسلسل "فرصة ثانية"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول "الفرصة الثانية" في حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التي يمر

بها الإنسان.ويشارك في بطولة المسلسل أيتن عامر، وأحمد مجدي، ونهال عنبر، وهبة مجدي، ودياب، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل.وتقدم الفنانة بشرى بطولتها المطلقة الأولى في رمضان المقبل من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا" حيث تجسد دور أم لولدين ويتيمة الأب وتواجه متاعب الحياة في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة المسلسل مؤمن نور، وثراء جبيل، وسميرة عبد العزيز، وأحمد كرارة، وأميرة نايف، وهو من إخراج تامر حمزة.وتخوض الفنانة ريهام حجاج تجربتها الأولى كبطلة مطلقة في ماراثون دراما رمضان من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.ويشارك في بطولة المسلسل خالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.وقالت ريهام حجاج إن دراما المرأة أخذت شكلا مختلفا في الآونة الأخيرة، من خلال ما شاهدته من أعمال لاقت الكثير من الإعجاب، مؤكدة أن الاتجاه السائد حاليا في الدراما يخدم قضايا المواطن بشكل عام.وأضافت ريهام حجاج أن دراما المرأة اليوم أصبحت أكثر نضجا بعد حملات ضد الإسفاف والاستخفاف بالإناث والاستهتار بهن إلى حد كبير.وطرحت الفنانة دينا الشربيني بوستر مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل.وتجسد دينا الشربيني شخصية فتاة تتعرض لحادث يجعلها تفقد الذاكرة وكل من حولها يحاولون مساعدتها في تذكر حياتها السابقة، ولكنها تتفاجأ بأنها تمتلك طفل وهي لم تتذكره. ويشارك في بطولة المسلسل رجاء الجداوي، وأحمد داود، وإنجي المقدم، وعلي قاسم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.