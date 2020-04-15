استمرار آخر النهار والخدمات الإخبارية في رمضان على النهار

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة تليفزيون النهار، إنه بجانب عرض الأعمال الدرامية المعلن عنها لقناة النهار في رمضان، يستمر الإعلامي تامر أمين في تقديم برنامجهآخر النهار، ويشاركه التقديم داليا ابو عميرة، بحيث يذاع البرنامج يوميا، مقسم من الاثنين إلى الخميس تقديم تامر أمين، بينما من الجمعة إلى الأحد تقديم داليا أبو عميرة.
وأضاف الليثي أن استمرار تقديم البرنامج في شهر رمضان، يأتي في إطار الأحداث الراهنة والمستجدات فيما يتعلق بتغطية انتشار فيروس كورونا، كما أكد الليثي على استمرار الخدمات الإخبارية بالقناة.
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