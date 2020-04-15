حنان مطاوع: الإرهاق وعائلتي سبب اعتذاري عن موسم رمضان



كشفت الفنانة حنان مطاوع عن اعتذارها عن أعمال فنية لموسم رمضان المقبل، بسبب رغبتها فى تنظيم وقتها ما بين عملها وحياتها الأسرية.

وقالت حنان مطاوع إنها عانت إرهاقا كبيرا من قبل نظير مشاركتها بأكثر من عمل فى موسم واحد، مشيرة إلى أن مسلسلها الجديد القاهرة كابول لن يكون جاهزا للعرض فى سباق رمضان لتطلب المشاهد المتبقية السفر لأكثر من مكان خارج مصر.

ولفتت إلى توقف تصوير المسلسل فى الوقت الحالى، بسبب ظروف تفشى فيروس

وأوضحت أن ما جذبها للعمل السيناريو المتميز الذى كتبه مؤلف من أهم مؤلفى مصر فى الوقت الحالى وهو عبدالرحيم كمال، كذلك وجود المخرج حسام على، وهو متميز للغاية إلى جانب وجود نخبة من النجوم المتميزين فيه، مشيرة إلى أن المسلسل يلقى الضوء على قضايا الإرهاب التى تهدد الوطن العربى والعالم كله فى الوقت الحالى، ومناقشة قضايا حساسة ضمن أحداث العمل. للعرض فى سباق رمضان لتطلب المشاهد المتبقية السفر لأكثر من مكان خارج مصر.ولفتت إلى توقف تصوير المسلسل فى الوقت الحالى، بسبب ظروف تفشى فيروس كورونا ومنع السفر وضرورة التزام البيوت، معربة عن أملها فى أن يتم استئناف التصوير فى أقرب وقت ممكن.وأوضحت أن ما جذبها للعمل السيناريو المتميز الذى كتبه مؤلف من أهم مؤلفى مصر فى الوقت الحالى وهو عبدالرحيم كمال، كذلك وجود المخرج حسام على، وهو متميز للغاية إلى جانب وجود نخبة من النجوم المتميزين فيه، مشيرة إلى أن المسلسل يلقى الضوء على قضايا الإرهاب التى تهدد الوطن العربى والعالم كله فى الوقت الحالى، ومناقشة قضايا حساسة ضمن أحداث العمل.

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