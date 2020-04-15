هل تزوج فارس كرم؟..اليكم الحقيقة

ميرنا وليد - بيروت - انشتر في الساعات الماضية اخبارا مفادها زواج الفنان اللبناني ​فارس كرم​، الا ان إدارة اعماله ومكتبه الاعلامي نفى ذلك واستغرب سبب انتشار شائعة زواجه التي أرفقت بتفاصيل دقيقة عن حفل الزفاف لا اساس لها من الصحة.

الجدير ذكره ان فارس كرم احيا مؤخرا ليلتين مميزتين في ولاية ساو باولو البرازيلية، جمع خلالهما أكثر من 2500 شخص من مختلف الجنسيات العربية.

وقدّم كرم في حفليه أجمل أغنياته الخاصة، كما صدح صوته بمواويل مميزة وأغنيات لبنانية معروفة يتشوّق المغتربون لسماعها، فأشعل ليالي البرازيل بأغنياته المحبوبة التي قوبلت بالتفاعل الكثيف وحلقات الدبكة والتصفيق.

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