ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ صورة لها بفستان الزفاف، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود هذه الصورة لكواليس مسلسل "​لما كنا صغيرين​"، الذي من المقرر ان يعرض في موسم رمضان المقبل، وعلّقت منة على الصورة قائلة: "هالة من مسلسل لما كنا صغيرين رمضان 2020".

يُذكر أن منة تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، من بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، وأشرف زكي.

"لما كنا صغيرين" يتحدث عن جريمة قتل تغير حياة بطلة العمل وأصدقائها الذين يعملون فى إحدى الشركات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تطلّ بفستان الزفاف-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.