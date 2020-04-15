ميريام فارس تتلقى دعوة خاصة من مايا دياب: “سأتابعك مع المحبين”

متابعة بتجــــــــرد: لبّت النجمة اللبنانية ميريام فارس دعوة زميلتها النجمة مايا دياب لمشاهدة الحفل الذي ستقيمه مباشرة من منزلها مساء يوم الخميس المقبل، لكل الأشخاص الذين يلازمون بيوتهم في الحجر المنزلي عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونشرت ميريام فارس صورة الدعوة التي تلقتها من مايا دياب عبر خاصية “الستوري” في موقع “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق أكدت من خلاله أنها ستتابع وجمهورها في مختلف أنحاء العالم هذا الحفل، فكتبت: “سأشاهد الحفل مع جميع المحبّين”.

دعوة مايا دياب لـ ميريام فارس أشاعت جوًّا من البهجة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصًا أن ميريام قبلت هذه الدعوة، في خطوة لم نعتد كثيرًا عليها في الوسط الفني بعالمنا العربي.