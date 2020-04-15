دانة الطويرش: أفلست واتعالجت عند طبيب نفسي.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، باعترافاتها خلال مقطع فيديو بثته، بأنها عانت من الإفلاس في وقت ما، وخضعت للعلاج النفسي مع أحد الأطباء.

وقالت الطويرش عبر مقطع فيديو: "غلط من الأغلاط اللى ساويتها في حياتي إني أنا إيدي فالتة عالفلوس ما أحسب حساب ولا فلس".

وتابعت: "لما أنا أصرف ووايد صارتلي خسارات مادية وما حدا راح يصدق هالشي إني أنا وصلت لحد الإفلاس في مرة وفى فترة من فترات حياتي وتدرون ليش وصلت لهذا الحد لأن أنا وايد أصرف".

وأردفت: "لما أدخل محل كنت أشتري من غير ما أعرف هذا بكام ولا هذا كام وكنت أهادي الناس بطريقة مبالغ فيها وكنت شخص لديه قرارات خاطئة في حياتي".

وأكملت: "مرة أردت أشتري عقار صرت أفكر ولقيت إنه ما عندي الفلوس الكافية حق العقار وصارلي إحباط وصرت أراجع نفسي وطلعت كشف حساب فانصدمت من التفاهة بكشف الحساب وضاق خلقي كثيرا وقتها بس الحمد لله".

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كما صرحت بأنها تتعالج بصفة مستمرة عند طبيب نفسي، قائلة: "أنا أتعالج عند دكتور نفسي لأن أحد المشاكل اللي عندي إياها واللي كانت تسبب لي أزمة إني أنا أطلع الغضب اللي عندي على هيئة صرف فلوس فكانت هذه مشكلة أعاني منها إنه أنا لما أنقهر أروح أصرف فلوس".

واختتمت حديثها: "خلينا الأزمة مع الدكتور النفسي ولا زلت أتعلم من هذه الأزمة وبالنهاية الصحة والعافية مادامهم موجودين الواحد أي وقت يقدر يعوض حق نفسه ويعوض اللى فاته ويعوض اللى خسره مادام الصحة والعافية والاجتهاد والجد موجودين وموجود إن الإنسان يبغى يتغير".

وكانت دانة الطويرش، قد كشفت في وقت سابق عن إحساسها بعد أن أصبحت زوجة وحازت لقب "مدام"، إذْ صدمت متابعيها بالحديث عن علاقتها الزوجية، بأنها لم يصل لها إحساس أنها تزوجت.

وتابعت قائلةً: "مو حاسة إني متزوجة لليوم، العلاقة لا نبغي أن نجعلها تقليدية، أو يتسلل لها الملل، على اعتبار أن أول عام زواج يكون مليئًا بالخلافات".