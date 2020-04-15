رواد تويتر يتفاعلون مع تغريدة صلاح عبدلله

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان صلاح عبدالله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب صلاح عبدالله ساخرا: "هتشموا فين "استعدادا لشم النسيم الموافق 20 أبريل. وجاءت التعليقات كالآتي:

في الصاله يا نجم

ربنا يسترها

ما بلاش

اوعي الكرونا

ممكن في الحميات يذكر ان شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا". كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020. Advertisements قد يهمك أيضا: صلاح عبدالله يغني لمتابعيه على إنستجرام صلاح عبدالله يعلن إصابته بوعكة صحية بطريقته الخاصة

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