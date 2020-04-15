محمد عساف يغني "تعا نقعد" بمصاحبة أعضاء فرقة "أوتار"

نشرت قناة Platinum Records Music بموقع YouTube أغنية الفنان محمد عساف "تعا نقعد"، بأداء خاص يعكس ظروف الفنانين في زمن الكورونا.

وطبقا لما كتبه على حسابه بموقع Twitter، يغني محمد عساف الأغنية بمصاحبة أعضاء فرقة "أوتار"، كل من مكانه بين فلسطين ودبي، تماشيا مع القيود المفروضة على الحركة في هذه المرحلة.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع بلال الزين.

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