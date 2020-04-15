شاهد سميرة سعيد ترقص مع ابنها في كواليس تصوير "أنت أقوى"

صورت الفنانة سميرة سعيد المقطع الخاص بها في الأوبريت الغنائي الجديد "أنت أقوى"، الذي تشارك في تقديمه مع عدد من المطربين.

ونشرت سميرة مقطع من كواليس تسجيل الأغنية"، عبر حسابها على Instagram، وظهر معها في التصوير ابنها "شادي"، الذي سيظهر معها في الكليب الخاص بالأغنية، وعلقت سميرة على مشاركة شادي في الكليب: " دايما وجودك جنبي بيديني القوة..

لحظات من السعادة والفرح مع الحب شادي، من كواليس تصوير أوبريت (انت اقوى)".

ويشاكر في الأوبريت عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان محمد منير وتامر حسني من مصر، وسميرة سعيد من المغرب، ووائل جسار وكارول سماحة من لبنان، وصابر الرباعي من تونس.

والأوبريت من تأليف الشاعر والكاتب مدحت العدل ومن ألحان الفنان عمرو مصطفى وتوزيع الموزع الموسيقي نادر حمدي، وهو فكرة الدكتور وليد مصطفى، وتم تصويره تحت إشراف المخرج طارق العريان.

وجميع الفنانين الذين شاركوا في العمل لم يتقاضوا عنه أي أجر، وذلك كمساهمة منهم في دعم هؤلاء المتضررين من الفيروس، ومن المقرر أن يبدأ عرضه قريبا.

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العمل إنتاج "إيجبت كاليندر"، وتقرر تخصيص إجمالي العائد المادي من إذاعته إلى شراء المستلزمات الطبية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

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