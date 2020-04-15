شكرا لقرائتكم خبر عن شوية دندنة على الماشى.. أحمد شيبة يغنى "سامحنى يا ليل" لإيهاب توفيق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد شيبة على مشاركة جمهوره فيديو خلال أدائه أغنية "سامحنى يا ليل" لإيهاب توفيق، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.

الفنان أحمد شيبة علق على الفيديو قائلاً: "شوية دندنة على الماشى.. مساءكم ورد وهنا يا أحلى جمهور فى الدنيا".

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يشار إلى أن المطرب أحمد شيبة انتهى من تسجيل أغنية مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال، والأغنية تحمل اسم "أصيل"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جودة، ومن المقرر طرحها فى الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة الحياة أو داخل أحداث المسلسل.

ويعرض المسلسل على شاشة الحياة، ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة فى ظل ما يقدمه من مادة درامية جديدة، بالإضافة إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح ورقة رابحة فى المواسم الرمضانية الأخيرة.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.