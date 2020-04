شكرا لقرائتكم خبر عن لو ليك فى الدراما الملكية..The Crown مناسب لتقضية وقتك فى الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل The Crown، منذ طرح أولى حلقاته فى عام 4 نوفمبر من عام 2016، على شبكة نيتفلكس، أن يحظى باهتمام الكثير من محبى الدراما الملكية حول العالم، جنبا مع محاولات فهم الحياة الملكية والضغوطات التى تفرض على من يعيشونها، وحصل المسلسل الدرامى على تقيم وصل إلى 8.7 على موقع Imdb، وتراوحت تقييمات حلقاته بين 8 و 8 فى المجمل، وطرح منه 3 مواسم إلى الان، بـ مجموع حلقات 41 حلقة.

يعد مسلسل The Crown، من أهم المسلسلات التى تدور حول العائلة الملكية فى بريطانيا، حيث إنه يكشف الكثير من الجوانب المختلفة للحياة فى القصر الملكى، وهذه بعض من الأسباب التى تشجع من لم يشاهده على مشاهدته، خاصة قبل طرح الموسم الرابع من العمل الذى من المقرر له أن يطرح خلال العام الجارى 2020، أو فى بداية عام 2021، على حسب الانتهاء من مونتاج الحلقات.مسلسل The Crown يدور فى إطار درامى ممتع، وابتعد عن الملل بشكل كبير.وتم استخدام امكانيات متميزة لـ تصوير مسلسل The Crown مما يأخذ المشاهد حيث تعيش العائلة الملكية.

مسلسل The Crown من بطولة الممثلة العالمية أوليفيا كولمان الحاصلة على جائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم The Favourite.

وكان قد استكمل مسلسل The Crown، تصوير آخر مشاهده، بالرغم من إيقاف جميع الأعمال التى يتم تصويرها، خوفا من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، ولكن قررت شركة Left Bank Pictures، عدم إيقاف تصوير الموسم الرابع، خاصة وأنه آخر أسبوع فى التصوير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

اختار القائمون على إنتاج المسلسل التلفزيونى The Crown "ذا كرون" أو "التاج"، الممثلة البريطانية اميلدا ستونتون، لتجسد دور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ضمن أحداث الجزء الخامس والأخير من أحداث المسلسل، خلفا للممثلتين كلير فوى وأوليفيا كولمان، اللتين جسدتا شخصية الملكة فى المواسم السابقة.